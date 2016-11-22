На Маріупольському напрямку основні бойові дії тривають на приморських рубежах – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, минула доба на Луганському напрямку почалася з ворожого мінометного обстрілу у Кримському, який тривав 10 хвилин. "Вже у другій половині дня противник ще двічі порушив режим тиші на цих рубежах", - сказав Мотузяник.

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В інших районах, перш за все, в районі Станиці Луганської та поблизу Попасної напередодні було спокійно, додав він.

Так, усього за добу на Луганському напрямку зафіксовано три ворожих обстріли. Один з них - з використанням важкого озброєння.

На Донецькому напрямку противник порушував режим тиші у Зайцевому та Авдіївці. Всі обстріли відбулися у другій половині дня і були тривалими: від 30 хвилин до 2,5 годин. "Українські війська були змушені відкривати вогонь у відповідь", - наголосив Мотузяник.

Усього за добу на Донеччині відбулося 4 ворожих обстріли, зауважив він. Зокрема два - з використанням мінометів. При цьому ворог випустив по позиціях українських військовослужбовців 40 мінометних снарядів.

На Маріупольському напрямку основні бойові дії тривають на приморських рубежах. Так, у другій половині дня там відбулося кілька мінометних та артилерійських обстрілів. У Красногорівці окупанти застосували танк та міномети, ще один мінометний обстріл з боку противника відбувся у Славному - на південь від Мар'їнки.

Всього на Маріупольському напрямку напередодні відбулося 10 ворожих обстрілів, у 8 випадках ворог застосував важке озброєння. При цьому по позиціях українських військовослужбовців було випущено 50 мінометних, 14 артилерійських і танкових снарядів.

На запитання журналістів щодо інформації про застосування бойовиками сьогодні вранці установок залпового вогню "Град" в районі Красногорівки, Мотузяник відповів: "Так, попередньо цю інформацію ми підтверджуємо. Сьогодні ворог в одному з районів застосував установку "Град-П" - так званий "Партизан". При цьому вони випустили 4 ракети калібром 122 мм".

Мотузяник додав, що інформація завтра буде повідомлена детально.