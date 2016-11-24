Путінський "гумконвой" перетнув кордон напівпорожнім - Держприкордонслужба

Російський "гумконвой", який сьогодні прибув на окуповані території Донбасу, перетнув кордон напівпорожнім. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

При цьому зазначається, що кількість автомобілів у колоні перевищувала заявлену у ноті та становила 47 транспортних засобів.

"У ході візуального огляду транспортних засобів було встановлено, що вантажівки нібито заповнені продуктами харчування, медикаментами, вживаними теплими речами та обігрівачами. Традиційно, машини йшли напівпорожніми, а їхня кількість не відповідала заявленій у попередній ноті МЗС РФ. У документі йшлося про 40 автомобілів, а через кордон пройшли 47", - пояснили у відомстві.

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При цьому у Держприкордонслужбі підкреслили, що Росія в односторонньому порядку здійснила пропуск на територію України так званого "гуманітарного конвою".

Нагадаємо, сьогодні вранці на територію тимчасово окупованого Донбасу із Росії в’їхав 58-й «гумконвой».

Повідомлялося, що колона із більше ніж 40 автомобілів їде до пунктів розвантаження в Донецькій та Луганській областях. При цьому колона «гумковнвою» розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвєєв-Курган".

У Держприкордонслужбі України назвали «гумконвої» з РФ "спробою зберегти хорошу міну за поганої гри", оскільки Україна та інші міжнародні організації завозять на Донбас набагато більше гуманітарної допомоги.