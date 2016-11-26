У Станиці Луганській зірвалося розведення сил через нещодавні обстріли бойовиків – СЦКК

Запланованерозведення сил у Станиці Луганській, відповідно до Рамкової угоди, досягнутої в Мінську, не відбулося у зв’язку із двогодинним обстрілом з боку бойовиків 24 листопада, передає «112 Україна».

Представник України в Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню Борис Кременецький повідомив, що ЗСУ були готові до відведення, втім бойовики два дні тому порушили досягнуті домовленості.

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"Ми були готові сьогодні відвести підрозділи ЗСУ, проте позавчора з 20:30 до 22:55 були здійснені три обстрілу, ділянки з застосуванням автоматичних гранатометів, 32-мм гармати БМП-2, РПГ і стрілецької зброї. Саме тому сьогодні в черговий раз з боку ОРЛО було зірвано розведення сил і засобів", - поінформував він.

Раніше представника України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що подальша імплементація Рамкового рішення про розведення сил і засобів на Донбасі може пройти після демілітаризації Дебальцевого.

«Під час роботи підгрупи з безпеки Україна в черговий раз порушила питання повернення до лінії розмежування від 19 вересня 2014 р., відповідно до якої Дебальцеве має перебувати під контролем України. Подальша імплементація Рамкового рішення про розведення сил і засобів може відбутися після демілітаризації Дебальцевого», - повідомляла Оліфер.