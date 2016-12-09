Російські ЗМІ вигадали новий "фейк" - про бійця АТО з "відрубаною рукою "ополченця" (фото)

<img alt="Російські ЗМІ поширили фейк про " відрубану="" руку="" "ополченця"="" ua.krymr.com"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_12/1481277231-7597-rosiyski-zmi-poshirili-feyk-pro-vidrubanu-ruku-opolchentsya.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_12/1481277231-7597-rosiyski-zmi-poshirili-feyk-pro-vidrubanu-ruku-opolchentsya.jpg" title="Російські ЗМІ поширили фейк про ">

Едмонд Саакян спростував цю дезінформацію у коментарі для Радіо Свобода. Окрім того, це фото доступне в мережі ще з 2014 року.

Російські ЗМІ вийшли із заголовками: «Шок: «Герой АТО» хвалиться відрубаною рукою «ополченця» (ФОТО 18+)», «Український військовий похвалився фотографією з «лапкою «ополченця», «Шок: боєць ЗСУ в Донбасі зробив фото з відрубаною рукою «ополченця», «Фото: «АТОшник» похвалився в соцмережі відрубаною рукою «ополченця» тощо.

Читайте такожШтаб АТО розповів про черговий "фейк" ворога: ЗСУ не залишали позицій у районі Зайцевого, Гнутового та Авдіївки

До новини прикріпили фото Едмона Саакяна на тлі позашляховика.

Російські ЗМІ також процитували дружину Саакяна, яка підписала цю світлину: "Вот он, с лапкой "ополченца", на счастье) как американские инструкторы учили)".

Едмонд Саакян розповів деталі про фото і повідомив, що на ньому частина манекену: "Будь-який фахівець, який на цьому знається і побачить цю фотографію, він одразу зрозуміє, що ця рука несправжня. У 2014 році я це фото розмістив у Facebook, на фото поскаржилися модераторам Facebook. Модератори перевірили цю світлину, ну, там нормальні люди, вони одразу бачать, що це рука манекена, а не людська, і вони написали, що у зв'язку з тим, що ця фотографія не порушує правил соцмережі, то вони її видаляти не будуть. І вона досі є в мене на сторінці".

Едмонд також сказав, що його дружина просто пожартувала у відповідь на запитання до неї у соцмережах: "На неї почали наїжджати у соцмережах, питати, чому вона не в АТО. Вона і відповіла, що її чоловік в АТО. Тоді запитали: "Що він там, разом з американцями народ Донбасу вбиває?". От вона і пожартувала у відповідь".

Також чоловік звернув увагу на те, що деякі росіяни у соцмережах у коментарях писали, що рука несправжня: "Із Новосибірська поліцейський звернувся до людей: "Люди, ви що, ненормальні? Це ж видно, що це не людська рука". Один знайшовся, із "ватних ідіотів", хто бачить, що це несправжня рука".

За словами Саакяна, колись один із бійців прикрутив цю "деталь" до свого автомобіля, але через деякий час вона десь загубилась.