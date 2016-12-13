З нового року представники ЗМІ будуть працювати в зоні АТО за новими правилами
З 1 січня 2017 року для представників цивільних засобів масової інформації вводиться новий порядок роботи в районі проведення АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай.
"На виконання вимог наказу першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України - керівника Антитерористичної операції, з 1 січня 2017 року для представників цивільних засобів масової інформації вводиться новий порядок роботи в районі проведення антитерористичної операції", - сказав він.
Так, представники ЗМІ, акредитовані СБУ, отримуватимуть два типи прес-карт: першого та другого рівнів акредитації. Прес-карта другого рівня акредитації (синього кольору) передбачає виконання журналістами редакційних завдань на всій території проведення АТО за винятком передових позицій Збройних сил України. Процедура отримання цієї прес-карти залишається без змін.
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Прес-карта першого рівня акредитації (малинового кольору) передбачає роботу журналістів безпосередньо на лінії зіткнення на глибину взводних і ротних опорних пунктів першого ешелону.
"Для отримання прес-карти першого рівня акредитації представники ЗМІ обов’язково повинні пройти триденні курси при Міністерстві оборони України, а саме: два дні теоретичних занять на базі Національного університету оборони імені Івана Черняховського, а також один день практичних занять на полігоні навчального центру Сухопутних військ "Десна", - сказав Чернобай.
Крім того, він зауважив, що представникам іноземних ЗМІ, які отримали акредитацію СБУ, прес-карта першого рівня акредитації видаватиметься лише після проходження ними обов’язкового одноденного інструктажу.
Чернобай також повідомив що в грудні цього року заявки на проходження триденного курсу подало понад 250 представників ЗМІ, які після їх завершення отримали прес-карти АТО першого рівня акредитації.
"З огляду на значну кількість журналістів, які бажають отримати такі прес-карти, триденні курси планується продовжити і в січні наступного року", - сказав речник.