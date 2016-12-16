У Станиці Луганській зафіксували нові удари по мосту - ОБСЕ

В ОБСЄ заявили, що зафіксували нові удари до мосту у Станиці Луганській. Про це заявив перший заступник Голови СММ ОБСЄ в України Александр Хуг під час свого візиту на Донбас, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Хуга, ситуація ускладнюється тим, що через міст, який знаходиться в аварійному стані, досі ходять мирні жителі.

“Позиції сторін розташовані по різні боки мосту в Станиці Луганській, що часто спричинює бойові зіткнення. Цього ранку наш патруль бачив, що на дерев’яному трапі, який з’єднує зруйновані частини мосту, з’явилися свіжі місця ударів. З обох боків ми бачили мирних жителів, які, щоб перетнути міст, очікують у черзі при температурі нижче -10°С. На інший бік перейти можна тільки пішки. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що міст перебуває в аварійному стані і зараз на ньому ковзко”, - зазначив він.

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Хуг вкотре наголосив, що для зниження рівня напруження та стабілізації ситуації необхідно докласти більше зусиль для розведення сил і засобів на трьох узгоджених ділянках. Адже, за його словами, розведення сил показало свою ефективність у Золотому та Петрівському, де значно скоротилась кількість порушень режиму тиші.

"Важливо, щоб на виконання досягнутих домовленостей сторони відступили на таку відстань, на якій вони будуть недосяжними одна для одної. Ми пересвідчилися в ефективності процесу розведення в районі Золотого й Петрівського, де кількість порушень режиму припинення вогню скоротилася до мінімуму. У Станиці Луганській, де розташований єдиний у Луганській області офіційний коридор для перетину лінії зіткнення, процес розведення сил і засобів застопорився", - наголосив він.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська 16 грудня зосередили практично всі обстріли на Маріупольському напрямку. Використовуючи артилерію калібру 122-міліметри бойовики вели вогонь по Широкиному, Лебединському та Водяному.

"Також з мінометів калібром 120 та 82-міліметри окупанти обстріляли Талаківку, Красногорівку, Широкине та Водяне. По Мар’їнці, Гнутовому, Новотроїцькому і Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. По Широкиному вогонь вела і БМП ворога. А по Красногорівці – снайпер", - повідомили у штабі АТО.