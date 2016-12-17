Поблизу Волновахи зник військовослужбовець-контрактник - волонтер

За її словами, боєць зник іще 6 грудня, пише Громадське Радіо.

Вона зазначила, що незадовго до того, як зв’язок з ним було втрачено, контрактник вирішив перевестися до іншої військової частини. За інформацією волонтерки, у попередній військовій частині у контрактника був конфлікт із командиром.

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«Командир має після трьох годин після неприбуття солдата доповісти про зникнення, грубо кажучи. Дві-три доби мають зробити оточення в 100 км й розшукувати. Далі більше — 10 діб він нічого не робив», — говорить Абаєва.

Родичі Романюка подали офіційну заяву про його зникнення в поліцію.

Разом з тим речник 30-ї бригади Іван Бурдюг повідомив, що військовослужбовець не з’являвся у військовій частині після виписки з госпіталю.

«Знаємо, що він був госпіталізований. Спочатку в шпиталь в Донецькій області, потім — у Запорізький перевели, а потім — в Хмельницькому в шпиталь. Звідти він виписався. Куди поїхав, ніхто не знає».

Триває службове розслідування.