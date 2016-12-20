"РФ мало, що вони залили Донбас кров'ю": Тимчук відповів на заклики російського експерта бомбити Україну

Координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook прокоментував слова "путінського упиря".

Так, Александров заявив, що "щойно перемир'я порушиться, має розпочатися масштабний наступ військ Донбасу за підтримки нашої авіації і далекобійних систем... Вже на знищені позиції будуть висуватися війська Донбасу, які будуть зачищати її просто".

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Тимчук вважає, що РФ мало, що вони залили український Донбас кров'ю українців у своїй гібридної війні, так їм потрібна вже відкрита агресія, авіаційні бомбардування й ракетні обстріли території України, тотальна "зачистка".

"Направляю СБУ депутатський запит з проханням дати оцінку цій заяві російського покидька в личині "доктора політичних наук" та порушити кримінальну справу за його людоїдськими закликами", - розповів координатор ІС.