У штабі АТО розповіли, як військові зупинили атаки бойовиків на Світлодарській дузі

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, сьогодні російсько-окупаційні війська зосередили майже весь вогонь на Донецькому напрямку.

Так, з артилерії калібру 122 міліметри окупанти обстрілювали позиції українських військових у районі Луганського. Зі 120-міліметрових мінометів були обстріляні Луганське та Старогнатівка, а з 82- міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – Авдіївка, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське.

Близько 08.30, йдеться у повідомленні, російсько-терористичні війська розпочали артилерійський та мінометний обстріл позицій ЗСУ на Світлодарській дузі й під його прикриттям здійснили спробу атаки. Однак вогнем у відповідь вони були зупинені та відійшли. "Утім уже о 10.00 бойовики відновили обстріл зі 122-міліметрових артилерійських систем і 120-міліметрових мінометів і знову спробували атакувати наші позиції. Після відкриття вогню у відповідь противник відступив і повторних спроб атак не здійснював", - йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом дня терористи двічі обстріляли н.п. Миронівка з великокаліберної 152-мм артилерії.

На Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Водяне.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та 82-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Кримському.

"Загалом станом на 18-ту годину зафіксовано 15 обстрілів", - поінформували у прес-центрі штабу АТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українські військові відбили дві атаки бойовиків на Світлодарській дузі, втрат серед особового складу ЗСУ немає.