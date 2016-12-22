Військові про ситуацію на Світлодарській дузі: бойовики могли перекинути сюди САУ та гармати (відео)

По Водяному стріляють із 30-тміліметрової гармати БМП з боку окупованих Саханки та Комінтернового, йдеться в сюжеті ТСН.

Вранці проросійські бандити виходять на радіозв'язок і пропонують дотримуватися тиші, яку надвечір самі ж порушують – спершу одиночними пострілами, а потім і серіями, котрі переростають у повноцінний бій.

Читайте такожУ штабі АТО розповіли, як військові зупинили атаки бойовиків на Світлодарській дузі

Українські військові тримають тишу до останнього. "Проблем із вогнем у відповідь ніколи не було. Ми працюємо за принципом: не бачу – не стріляю. Побачив – стрільнув", - пояснює морський піхотинець із позивним "Ріддік". Але коли інтенсивність ворожого вогню стає загрозливою, на позиціях лунає команда придушити активність противника зустрічним вогнем, напрямок якого задається трасером.

Перестрілки тривають із перервами протягом кількох годин. Остаточно все стихає разом із настанням ранку. Тоді ж морські піхотинці мають час на підбиття підсумків й аналіз бойової активності ворога. Бійці констатують, що важкого калібру відчутно поменшало, та припускають, що гаубиці із танками переїхали ближче до Дебальцевого.

"Це може таки бути, що вони перетягнули сили туди", - каже один із оборонців України. Однак хлопці не виключають і того, що млявість ворожої арти біля Азовського моря може бути лише відволікаючим маневром. Але кажуть, що наступ росіян у такому разі все рівно успішним не буде. "Для них це буде фатальним. У нас тут є багато пунктів, є зайняті позиції – ми відіб'єм спокійно їхню атаку", - переконаний морпіх із позивним "Едос".

Лише днями повідомлялося, що у Водяному неподалік Маріуполя противник активно застосовує крупнокаліберну зброю, однак раптово припиняє атаки, щойно поблизу з'являються спостерігачі ОБСЄ. Військові навчені, що потрібно цілодобово триматися напоготові, адже противник починає обстріли несподівано в будь-яку годину дня та ночі.