Блокада "Л/ДНР": Тука розповів, як на нього чатували ініціатори акції

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як з'ясувалось, це та група людей, які ініціювали "блокаду" окупованого Донбасу.

За словами Туки, кілька людей знімали на відео розмову. Крім того, багато хто з них плутає "боротьбу з контрабандою" і "повну блокаду".

Читайте такожТука оцінив наслідки блокади окупованого Донбасу

"Одні казали, що вони готові до узгоджених дій з владою, в той час як інші казали, що вони не хочуть нікому підпорядковуватись", - заявив він.

"Я залишаюсь переконаним в тому, що цими людьми керують і маніпулюють. Роблять це політикани, зокрема - Костянтин Грішин (Семен Семенченко)", - наголосив Тука.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляє, що ніяких імпровізованих блокпостів у зоні проведення антитерористичної операції з метою економічної блокади Донбасу без рішення держави не буде.