Міноборони прокоментувало "атаку" російських хакерів на артилерію ЗСУ

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

За інформацією командування ракетних військ і артилерії сухопутних військ ЗСУ, втрати озброєння артилерії за час проведення АТО в рази менші за згадані й не пов’язані із зазначеною причиною.

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"Наразі військові частини ракетних військ та артилерії Сухопутних військ ЗС України цілком боєздатні, укомплектовані та спроможні виконувати завдання за призначенням", - запевнили в оборонному відомстві.

Раніше УНІАН повідомляв, що хакерська група, пов'язана з російським урядом і гучними кібератаками проти демократів під час президентських виборів у США, ймовірно, використовувала шкідливі програми на пристроях Android для відстеження української артилерії та її цілей з кінця 2014 до 2016 року.