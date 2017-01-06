Підрозділи в зоні АТО готові до погіршення погоди, запевняють у Сухопутних військах

Підрозділи Збройних сил, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції, готові до погіршення погодних умов.

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Про це сьогодні повідомив перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Локота, інформує Міністерство оборони.

За його словами, підрозділи, які виконують завдання на Донбасі, забезпечені паливом, а особовий склад готовий до погіршення погодних умов.

«Військовослужбовці, які виконують бойові завдання на Донбасі, забезпечені паливом, дровами та вугіллям. Також в достатній кількості є засоби обігріву», — сказав перший заступник командувача Сухопутних військ.

Він підкреслив, що заходи з підготовки до зимового періоду в АТО були сплановані та вживалися завчасно.

«Для тих, хто в окопах, зима завжди є важким випробуванням. Але ми готувалися заздалегідь, тож зараз будь-які проблеми, що виникають, вирішуються оперативно», — запевнив Локота.