Природа в Зоні ЧАЕС процвітає, але вона не така, як має бути, - BBC

Сьогодні минає 40 років від страшних подій на Чорнобильській АЕС. Всупереч очікуванням багатьох людей, зона навколо станції не перетворилася на радіоактивну пустелю. Дика природа тут процвітає. Але не завдяки радіації, а всупереч їй. Про це йдеться у публікації BBC.
Автори публікації зауважують, що після катастрофи 1986 року величезну територію навколо атомної станції було знелюднено під час обов’язкової евакуації. Саме цей аспект є ключовою причиною того буйства дикої природи, яку можна зараз спостерігати в Зоні відчуження.
Науковці, які вивчають дикий світ Зони, констатують, що радіація насправді негативно впливає на місцеві організми. Звісно, про монстрів з гри S.T.A.L.K.E.R. тут не йдеться, але мутанти справді зустрічаються. Дослідники документували дивні, покручені дерева, ластівок з раковими пухлинами і "моторошний чорний грибок, що живе всередині радіоактивних руїн будівлі реактора".
Вчені припускають, що в Зоні відбувається процес поступової адаптації живих істот до існування саме в умовах високої радіації. BBC зокрема наводить приклад деревних жаб. Дослідження, опубліковане в 2022 році, свідчить про те, що жаби в Зоні відчуження стали в середньому темнішими, ніж представники того самого виду за її межами. Гіпотеза полягає в тому, що темний колір, який свідчить про вищий рівень меланіну в тілі, може якимось чином діяти як захисний бар'єр від радіації. Однак в науковому середовищі тривають дискусії про те, чи справді це реакція на високу радіацію, а не на щось інше, як от важкі метали, якими Зона забруднена в не меншій мірі.
Подібні дебати точаться щодо генетичних змін у здичавілих чорнобильских собак і мишей в радіоактивних полях навколо станції.
"[Ліс навколо ЧАЕС] кишить деревами та дикими тваринами, але він не такий, як був до аварії", – констатувала радіобіолог Кармель Мозерсілл, почесна професорка Університету Макмастера (Канада).
Як писав УНІАН, у Чорнобильській зоні немає мутантів у популярному уявленні, однак для науковців вона залишається цікавою через незвичну поведінку тварин і багате біорізноманіття. Тут фіксують великі, але цілком природні за походженням види, зокрема сомів довжиною понад метр, а також спостерігають нетипові взаємодії між різними тваринами.
Також ми писали, що у зоні ЧАЕС вже кілька років живе стадо здичавілих корів, яке утворилося після смерті сім’ї самоселів у 2016 році. Колись свійські тварини навчилися жити без людини, самостійно знаходячи їжу навіть взимку та відбиваючи напади хижаків.