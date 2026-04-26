Фрегат НАТО змогли таємно відстежити за допомогою листівки та пристрою за 5 євро

За допомогою Bluetooth-трекера вдалося відстежувати маршрут корабля протягом доби.

Місцезнаходження зенітного фрегата НАТО HNLMS Evertsen, який входить до складу ударної групи, що захищає французький авіаносець "Шарль де Голль" від ракетних атак, змогли відстежити за допомогою однієї непомітної помилки в системі безпеки. Як пише businessinsider.com.pl, все, що для цього знадобилося, – це пристрій вартістю 5 євро, листівка та дві марки.

Як розповів журналіст голландського регіонального видавництва Omroep Gelderland Юст Верваарт, йому вдалося відслідкувати фрегат HNLMS Evertsen за допомогою Bluetooth-трекера, такого як Apple Air Tag. Цей пристрій можна придбати онлайн за кілька євро, і зазвичай він використовується для пошуку загублених речей, але, як виявилося, також ідеально підходить для відстеження місцезнаходження фрегата.

Як трекер опинився на борту Evertsen?

Листівка з трекером була доставлена на борт через поштову службу Міністерства оборони, яка дозволяє солдатам і морякам Збройних сил Нідерландів відправляти листи та посилки.

Звичайно, міністерство перевіряє поштові відправлення на наявність заборонених або небезпечних предметів. Однак на відміну від посилок, які проходять через сканер, листи не перевіряють настільки ретельно. Тому трекер, упакований у конверт, залишився непоміченим і дістався корабля. Тобто фактично потенційним шпигунам навіть не потрібно було б наближатися до корабля, щоб встановити пристрій стеження.

Весь маршрут трекера можна було відстежити онлайн. Конверт покинув сортувальний центр і, після зупинки на військово-морській базі в Ден-Хелдері, прибув до аеропорту Ейндховена. Звідти він продовжив свій шлях на Крит, у порт Іракліона, де був пришвартований фрегат.

Наступного ранку Evertsen вийшов у море, але завдяки передавачу його місцезнаходження можна було відстежувати за тисячі кілометрів. Лише через 24 години, коли Evertsen перебував неподалік від Кіпру, трекер спрацював востаннє і вимкнувся.

За словами представників Міністерства оборони Нідерландів, трекер був виявлений і в кінцевому підсумку виведений з ладу під час сортування пошти на кораблі після того, як фрегат покинув порт.

Представник міністерства також заявив, що після інциденту було внесено деякі зміни. Листи та вітальні листівки, що містять батарейки, більше не можна надсилати, і міністерство додатково перегляне правила відправлення та перевірки військової пошти.

Однак соціальні мережі виявилися для військових ще більшою катастрофою з точки зору безпеки. Так, місяць тому французький моряк випадково розкрив місцезнаходження авіаносця "Шарль де Голль" через фітнес-додаток.

