Цей вид м'яса є одним із найкращих джерел білка, але люди годують ним собак

Яловича селезінка – це субпродукт, який ми здебільшого ігноруємо у своєму щоденному раціоні і частіше використовуємо як корм для домашніх тварин. А тим часом вона є справжнім суперпродуктом і, безперечно, заслуговує на увагу прихильників здорового харчування, пише planeta.pl.

Яловича селезінка має інтенсивний, злегка солодкуватий смак, що нагадує печінку та серце, а при правильному приготуванні стає ніжною. При цьому селезінка – справжнє джерело поживних речовин: вона містить високоякісний білок, який підтримує регенерацію м'язів і тканин, а також гемове залізо – форму, що найлегше засвоюється організмом і має вирішальне значення для виробництва еритроцитів та боротьби з анемією.

Велика кількість вітамінів групи В, особливо вітаміну В12, відіграє важливу роль у правильному функціонуванні нервової системи, а такі мінерали, як цинк і селен, підтримують імунітет і здоров'я шкіри. Крім того, 100 г тушкованої селезінки містять понад 25 г білка та значну кількість калію й фосфору – елементів, важливих для електролітного балансу та функціонування м’язів.

Від традицій до сучасної кухні

У близькосхідній кухні яловича селезінка, відома як "далак", часто готується на грилі, тушкується з ароматними спеціями або подається як вулична їжа з хлібом і зеленню. Шеф-кухарі також використовують її в рагу, котлетах і паштетах – кожна страва підкреслює її багатий смак і текстуру.

Ось кілька ідей для її використання:

Гуляш – тушкована селезінка стає м'якою і чудово поєднується з цибулею та спеціями.

Фрикадельки – мелена селезінка чудово підходить для м'ясних начинок і котлет.

Селезінка на грилі – у турецькій кухні її готують на грилі, що підкреслює її унікальний смак.

Мальтійська ковбаса з селезінки – на Мальті з неї роблять ковбасу з травами та крупою.

Паштет – подрібнений і приправлений, він є альтернативою паштету.

