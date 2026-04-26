Чи буде припинення вогню поблизу ЗАЕС: у МАГАТЕ відповіли

Генеральний директор Міжнародної агенції атомної енергетики Рафаель Гроссі сподівається на досягнення найближчим часом перемир'я між Україною та РФ поблизу Запорізької АЕС. Це необхідно для ремонту основної лінії електропередач 750 кВ "Дніпровська", яка живить станцію. Як передає кореспондент УНІАН, про це Гроссі заявив у коментарі журналістам.

"Ми дуже близькі до цього. Залишилися лише деякі деталі стосовно того, коли і як довго це може бути",- зазначив очільник агенції.

Він зазначив, що Україна та Росія вже п'ять разів домовлялися про припинення вогню для ремонту ліній електропередач, що живлять ЗАЕС.

"Ми знаємо як це робити і, я впевнений, що зробимо це знову",- підкреслив Гроссі

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня ЗАЕС знову тимчасово втрачала усе зовнішнє живлення. Це 14-й зафіксований випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Крім цього тривають перемовини щодо майбутнього статусу ЗАЕС. За словами президента Володимира Зеленського, США пропонують по 33% дивідендів Україні, РФ та США. Вашингтон, як пояснив президент України, згідно з цією пропозицією, мають виступати головним менеджером цього спільного підприємства.

