У Харкові блекаут через негоду

Через аварію в мережі зупинився електротранспорт.

У Харкові на тлі погіршення погоди стався частковий, а можливо і повний блекаут. Як повідомляють місцеві пабліки в Телеграм, в багатьох районах міста зникло світло, зупинився метрополітен. Згодом інформацію підтвердили і в міськраді.

"Світла немає у всьому місті / Вітер у Харкові, у багатьох районах вже зникло світло", - повідомляють канали.

На тлі блекауту зупинився міський електротранспорт.

Відео дня

"З технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово зупинено. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково", - повідомили в пресслужбі харківської підземки.

Так само не працюють тролейбуси і трамваї.

"У Харкові зникло світло - "Укренерго" спільно з "Харківобленерго" зʼясовують причини аварії і працюють над відновленням енергопостачання міста", - повідомила пресслужба міськради.

Оновлено о 16.35. Після приблизно 20-25 хвилин блеауту енергозабезпечення в місті почало відновлюватися, повідомляють харківські пабліки.

Разом з тим повідомляється про падіння дерев в різних частинах міста. В одній локації обірвані електродроти спричинили загоряння сухого очерету.

Погода в Харкові

Напередодні синоптики попереджали про різке погіршення погодних умов в Україні, у тому числі і на Харківщині. Зокрема повідомлялося, що можливі не просто грози, але також град та шквальний вітер.

"Харківобленерго" незадовго до блекауту повідомило про потужні пориви вітру в регіоні і загрозу знеструмлень через падіння дерев на лінії електропередач.

