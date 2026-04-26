Стрілянина в США: нападник назвав свій мотив, - ЗМІ

Наразі правоохоронні органи ще встановлюють обставини події.

Чоловік, який влаштував стрілянину на урочистій вечері за участі Дональда Трампа, планував вбити саме представників президентської адміністрації. Про це пише CBS News із посиланням на два обізнані джерела у правоохоронних органах.

За словами співрозмовників видання, під час інциденту загалом було здійснено від п'яти до восьми пострілів. Сам стрілець не був уражений кулями, але його доставили до лікарні для обстеження.

"Офіційні особи не оприлюднили інформацію про можливі мотиви підозрюваного, але два джерела повідомили, що після арешту він заявив правоохоронним органам, що хоче застрелити посадовців адміністрації Трампа", – пише CBS News.

Кого конкретно з президентсько команди хотів вбити нападник, не уточнюється.

Стрілянина на урочистій вечері з Трампом

Як писав УНІАН, під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому чоловік зі зброєю спробував прорватися до бальної зали, де перебували президент США Дональд Трамп з дружиною та інші вищі чиновники, і відкрив вогонь із дробовика по співробітниках служби безпеки.

Про жодних постраждалих наразі не повідомляється. Лише один співробітник правоохоронних органів отримав влучання в його бронежилет.

Нападником виявився 31-річний чоловік, який проживав у цьому ж готелі.

