Лариса Козова

Пошкоджено будівлю готелю та приватні автомобілі.

Російська окупаційна армія вночі 27 квітня масовано атакувала Одесу ударними дронами, відомо про влучання у житлові будинки, є постраждалі. Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 00.40, моніторингові канали попередили, що з боку Чорного моря на місто сунуть десятки "Шахедів". Незабаром в Одесі почалися вибухи.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, за попередньою інформацією, у кількох районах міста зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, у тому числі двох житлових будинків, складских приміщень та автомобілів.

Крім того, пошкоджено будівлю готелю та приватні автомобілі.

Відео дня

"На жаль, є інформація про постраждалих. В межах міста також зафіксовано падіння уламків БпЛА. На місцях подій виникли локальні пожежі", - наголосив посадовець.

За його словами, щонайменше дев’ятеро людей постраждало. На місцях подій працюють усі профільні служби. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Згодом очільник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що є влучання у житлову забудову та цивільні об’єкти в різних частинах міста та вже відомо про 13 постраждалих.

"Усі відповідні служби та медики працюють на місцях влучань. Розгортаються оперативні штаби. Надаємо допомогу постраждалим та ліквідовуємо наслідки атаки", - додав Лисак.

Реклама

У соцмережах люди пишуть, що у місті декілька пожеж, зокрема, палає житловий будинок, у тому числі йдеться за один з житлових комплексів "Кадор".

Атаки на Одесу: останні новини

Нагадаємо, у ніч на 26 квітня російська окупаційна армія завдала дронового удару по Одещині – пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру, житловий сектор, постраждала людина. Постраждала одна людина. Внаслідок удару на території порту пошкоджено технологічне обладнання, резервуари з олією та вантажний транспорт, виникли пожежі, у житловому секторі вибито вікна у пʼятиповерховому будинку, пошкоджень також зазнав обʼєкт промислової інфраструктури. Крім того, зафіксовано пошкодження цивільного судна під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням.

