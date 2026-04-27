Іран запропонував США нову угоду щодо відкриття Ормузької протоки, – Axios

Переговори щодо ядерної програми відкладено на пізніший етап.

Іран представив США нову пропозицію щодо відновлення роботи Ормузької протоки та припинення війни, пише Axios, посилаючись на заяви американського чиновника та двох джерел, обізнаних із ситуацією. При цьому ядерні переговори відкладено на пізніший етап.

Зазначається, що мирні переговори зайшли в глухий кут, і керівництво Ірану розділене в думках щодо того, на які ядерні поступки можна було б піти, тож іранська пропозиція дозволила б обійти це питання і швидше досягти угоди.

Однак зняття блокади та припинення війни позбавило б президента США Дональда Трампа важелів впливу на будь-яких майбутніх переговорах щодо вилучення іранських запасів збагаченого урану та переконання Тегерана призупинити збагачення.

Відео дня

Криза в переговорах між США та Іраном поглибилася у вихідні після того, як візит міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі до Пакистану завершився без прогресу. Білий дім оголосив, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з Арагчі в Ісламабаді, але потім зустріч була скасована. Трамп заявив Axios, що позиція Ірану змусила його скасувати цю поїздку.

"Я не бачу сенсу відправляти їх у 18-годинний переліт у нинішній ситуації. Це занадто довго. Ми можемо зробити це по телефону. Іранці можуть зателефонувати нам, якщо захочуть. Ми не збираємося їхати просто так", – сказав Трамп.

Водночас, за даними джерел, Арагчі в Ісламабаді порушував питання про можливість обійти ядерну проблему. Арагчі чітко дав зрозуміти пакистанським, єгипетським, турецьким і катарським посередникам у вихідні дні, що всередині іранського керівництва немає консенсусу щодо того, як реагувати на вимоги США про те, щоб Іран призупинив збагачення урану щонайменше на десятиліття і вивіз збагачений уран з країни.

Нова пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед зосереджена на вирішенні кризи навколо протоки та американської блокади. У рамках цієї угоди припинення вогню буде продовжено на тривалий період, або сторони домовляться про повне припинення війни.

Згідно з пропозицією, ядерні переговори розпочнуться лише на пізнішому етапі, після відкриття протоки та зняття блокади.

Білий дім отримав цю пропозицію, але незрозуміло, чи готові США її розглянути.

Війна США в Ірані - новини

Надії на дипломатичний прорив у війні в Ірані згасають, оскільки переговори зайшли в глухий кут, а Тегеран і Вашингтон виявляють мало готовності пом'якшити свої умови.

Також сторони розпочали подвійну блокаду Ормузької протоки. Іран з самого початку війни атакує всі судна, які намагаються пройти цим шляхом без його дозволу. Зі свого боку США з 13 квітня ввели власну морську блокаду іранських портів, перехоплюючи кораблі, що прямують до Ірану або з нього.

