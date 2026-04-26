Військовий 2 роки був у СЗЧ: як його покарав суд

Колишнього військового затримали в Стрию в лютому цього року.

Колишній військовий Сергій С. не повернувся до військової частини ще в листопаді 2024 року. Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс йому вирок, повідомляє Zaxid.net.

Видання розповіло, що як вказано в матеріалах справи, в листопаді 2024 року Сергій С. не прибув у військову частину. Він близько двох років перебував в СЗЧ, доки в лютому 2026 року його не затримали в Стрию.

Колишній військовий в суді визнав свою вину та просив суворо його не карати. Враховуючи обставини справи, суддя Степан Сас визнав Сергія С. винним за ч. 5 ст. 407 ККУ і призначив 5 років позбавлення волі. Примітно, що цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Проблема СЗЧ в українському війську: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами військового Данила Яковлєва, майже третина мобілізованих або навіть більше йде в СЗЧ. Яковлєв вважає, що це великі цифри. Він розповів, що в Україні недоукомплектація більшої частини підрозділів сталася не через нестачу людей. Яковлєв додав, що є такі підрозділи, де в кожному "штатка" на 20-30% заповнена, але штабний елемент у цих підрозділів такий же, як і бойовий. Яковлев вважає, що мобілізація покращилася завдяки тому, що НАБУ, САП, СБУ, прокуратура почали роботу з тими, хто намагається заробити на СЗЧ. Як він стверджує, в інтернеті навіть є розцінки. Наприклад, за допомогу втекти з полігону мобілізованому можна дати хабар в 15 тисяч доларів, з ТЦК- 5 тисяч. доларів.

Також ми писали, що журналіст, публіцист та головний сержант батальйону "Серафими" 104-ї ОБр ТрО Павло Казарін назвав дві причини, з яких військові залишають самовільно військову частину, тобто, йдуть в СЗЧ. По-перше, це відсутність чітких термінів служби. Казарін поділився, що хлопці, які приходили добровольцями у 2022 році, просто вигорають. По-друге, за словами військового, не всі мобілізовані навіть потрапляють до війська. Він навів дані, що щомісячно мобілізують 30 тисяч осіб, з яких 11 тисяч йде в СЗЧ прямо з навчальних центрів.

