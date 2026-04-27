Військові витрати у США різко скоротилися через припинення допомоги Україні, – SIPRI

Військові витрати у світі зросли на 2,9% завдяки зростанню в Європі.

Світові військові витрати у 2025 році зросли на 2,9%, при цьому у Сполучених Штатах цей показник різко знизився на 7,5%, оскільки президент Дональд Трамп призупинив нову фінансову військову допомогу Україні. Про це пише Reuters з посиланням на звіт Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Згідно зі звітом, військові витрати у 2025 році зросли до 2,89 трильйона доларів, збільшуючись 11-й рік поспіль. При цьому частка витрат у світовому валовому внутрішньому продукті (ВВП) досягла 2,5% – найвищого рівня з 2009 року.

"З огляду на масштаби нинішніх криз, а також довгострокові цілі багатьох держав щодо військових витрат, це зростання, ймовірно, продовжиться у 2026 році й надалі", – йдеться у звіті SIPRI.

На частку трьох найбільших країн за військовими витратами – США, Китаю та Росії – припало сукупно 1,48 трильйона доларів, або 51% світових витрат.

При цьому військові витрати США у 2025 році скоротилися до 954 мільярдів доларів, головним чином через відсутність нової фінансової військової допомоги Україні. За попередні три роки фінансування США для України склало 127 мільярдів доларів.

Однак аналітики підкреслюють, що зниження військових витрат США у 2025 році, ймовірно, буде короткочасним.

"Витрати, затверджені Конгресом США на 2026 рік, зросли до понад 1 трильйона доларів, що є суттєвим збільшенням порівняно з 2025 роком, і можуть зрости ще більше – до 1,5 трильйона доларів у 2027 році", – йдеться у звіті.

Основний внесок у збільшення глобальних витрат зробило зростання на 14% в Європі до 864 мільярдів доларів. Збільшення витрат європейських членів альянсу НАТО призвело до найрізкішого річного зростання в Центральній та Західній Європі з моменту закінчення холодної війни.

Світовий експорт зброї

Обсяг експорту основних видів озброєння у світі в 2021–2025 роках зріс на 9,2 відсотка порівняно з попереднім п’ятиріччям (2016–2020 роки). При цьому Росія була єдиною з 10 країн-постачальників, чий експорт озброєння скоротився.

На п’ять найбільших постачальників за цей період – США, Францію, Росію, Німеччину та Китай – припадало 70 відсотків усього експорту озброєння.

При цьому Україна була найбільшим у світі отримувачем основних видів озброєння у 2021–2025 роках, отримавши 9,7 відсотка від загального обсягу світового імпорту озброєння.

