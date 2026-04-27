Мерц спричинив суперечку висловлюваннями щодо пенсій в Німеччині, - DW

Міністр праці Барбель Бас із Соціал-демократичної партії різко розкритикувала висловлювання канцлера Німеччини.

Питання пенсій вже багато років є одним із найгостріших у Німеччині, але цього тижня канцлер Фрідріх Мерц особисто знову розпалив суперечку, повідомляє Deutsche Welle.

"Саме по собі державне пенсійне страхування, у кращому разі, забезпечить лише базовий рівень захисту у старості. Цього вже не вистачить для забезпечення рівня життя в довгостроковій перспективі", - заявив Мерц на заході, організованому Асоціацією німецьких банків у Берліні.

Видання додає, що за словами канцлера Німеччини, з цієї причини необхідні додаткові накопичувальні елементи у вигляді пенсійних заощаджень на робочому місці та приватних пенсійних заощаджень.

"І в набагато більшому обсязі, ніж ми маємо зараз, що значною мірою базується на добровільній участі", - зауважив Мерц.

В публікації зазначається, що це означало б, що в майбутньому більший акцент робитиметься на акціях та інших формах інвестицій, що є досить суперечливою стратегією, оскільки фондовий ринок схильний до значних коливань цін. Сьогоднішні прибутки можуть стати завтрашніми збитками – і навпаки.

Примітно, що міністр праці Барбель Бас із Соціал-демократичної партії різко розкритикувала висловлювання канцлера. Вона зазначила, що Мерц "створив враження, нібито люди тепер повинні дбати про своє забезпечення самостійно".

Бас вважає, що багато хто сприйняв коментарі Мерца так, ніби вони означають, що вони "навіть не отримуватимуть гідної пенсії".

"Суперечка між ХДС та соціал-демократами щодо пенсій може стати передвісником того, що незабаром може викликати ще більший резонанс. Адже призначена коаліцією комісія з питань пенсій має представити свої рекомендації до кінця червня", - розповідається в публікації.

Видання поділилося, що низький рівень народжуваності має серйозні фінансові наслідки в Німеччині, як і в багатьох інших країнах: все менше працюючих громадян сплачують внески до державної пенсійної системи, тоді як кількість пенсіонерів зростає.

Додається, що якщо розглядати виключно розмір пенсії у відношенні до загального доходу після вирахування податків та внесків на соціальне страхування, Німеччина посідає середнє місце з показником 53% – що значно нижче середнього показника ОЕСР, який становить 61%. Примітно, що в нших густонаселених європейських країнах, таких як Франція та Італія, цей показник коливається від 70% до трохи менше 80%.

"Однак існують ще більші відхилення як у бік зниження, так і у бік підвищення. В Естонії, Литві та Ірландії рівень державної пенсії в деяких випадках не перевищує 40%. У Нідерландах, Португалії та Туреччині він більш ніж удвічі вищий – понад 90%", - йдеться в статті.

Зазначається, що в Німеччині люди зараз виходять на пенсію в середньому у віці трохи більше 64 років, що майже на три роки раніше, ніж встановлений законом пенсійний вік для осіб, народжених у 1964 році або пізніше. Ті, хто виходить на пенсію раніше, зазвичай отримують меншу пенсію.

"У деяких країнах люди вже зобов'язані працювати до 67 років. Серед них – США та Японія, перша та четверта за величиною економіки світу", - розповідає видання.

Рівень внесків до державної пенсійної системи значно відрізняється в різних країнах світу. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у Франції він становить близько 30 % доходу, а в Італії – аж 33 %. У Німеччині цей показник становить 18,6 %, що значно нижче за середній. Внесок рівномірно розподіляється між працівником і роботодавцем.

"Однією з проблем, яка все більше привертає увагу, є бідність у похилому віці. У Німеччині ризик є особливо високим для тих, хто мало заробляв протягом трудового життя і ледь зміг відкласти гроші на приватні пенсійні накопичення", - пояснює видання.

Примітно, що люди, які жили та працювали в комуністичній Східній Німеччині, протягом тривалого часу отримували значно менші пенсії порівняно зі своїми роками трудової діяльності. Повільне вирівнювання з західними рівнями завершилося лише у 2025 році – через 35 років після возз’єднання.

Раніше УНІАН повідомляв, що середня пенсія в Німеччині становить 1500 € на місяць, тоді як витрати на проживання становлять половину від цієї суми. За даними, комунальні послуги рідко перевищують 350 €, значну частину яких займає опалення. В Німеччині діє розвинена система соціального забезпечення для одиноких пенсіонерів: дружина може отримувати приблизно 55–60% від виплат померлого партнера. В статті наводяться дані щодо пенсійних виплат в інших країнах Європи та витрат.

Також ми писали, що результати свіжого дослідження аналітичного центру Datapulse свідчать про те, що в Німеччині державна пенсія покриває лише дві третини базових потреб літніх людей. Зазначається, що середньому домогосподарству не вистачає майже 10000 євро на рік для підтримки звичного рівня життя. Аналітики Datapulse відносять Німеччину до списку "країн з дефіцитом", де пенсії недостатньо для нормального існування. Примітно, що Австрія та Нідерланди випередили німецький показник. Найвищі пенсії в Європі отримують в Люксембурзі, а Данія та Норвегія платять понад 30000 євро.

