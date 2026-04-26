'Безвідповідальна та дурна сила': Зеленський прокоментував російську окупацію ЗАЕС

Президент України зазначив, що росіяни на ЗАЕС зберігають зброю та ведуть обстріли звідти по території України.

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вже 14 разів проходила через повне знеструмлення, заявив президент України Володимир Зеленський на Міжнародній Чорнобильській конференції з питань відновлення та ядерної безпеки. Виступ оприлюднено на YouTube-каналі Офісу президента України.

Зеленський наголосив, що росіяни використовують цей об'єкт для своєї війни:

"Росіяни перетворили й нашу Запорізьку атомну станцію – найбільшу станцію в Європі – на обʼєкт для своєї війни, ведуть обстріли звідти проти наших міст і сіл, зберігають на ЗАЕС зброю, снаряди, військову техніку, замінували периметр станції".

Окремо президент України розповів про ситуацію в місті Енергодар, де розташована ЗАЕС.

"Наше місто Енергодар фактично тримають в заручниках. ЗАЕС уже чотирнадцять разів проходила через повне знеструмлення", - заявив він.

Тому Зеленський вважає, що Росія поводиться безвідповідально і її слід обмежувати заради безпеки інших країн.

"Коли світ має справу з Росією, кожен повинен усвідомлювати, що має справу з абсолютно безвідповідальною й багато в чому просто дурною силою, яку треба реально обмежувати заради безпеки всіх нас", - сказав український лідер.

Він наголосив, що проти Росії потрібно вводити сильні санкції, щоб протидіяти цьому злу.

"Саме тому санкції світу потрібні сильні, протидія злу має бути сильна, підтримка тих, хто захищає життя, теж має бути достатньо сильна", - додав Зеленський.

Президент України вважає, що один тільки факт, що росіяни "примудрились ударити дроном навіть по конфайнменту, що закриває рештки четвертого енергоблока свідчить, що Росія не може бути учасником цивілізованих міжнародних відносин".

Ситуація на ЗАЕС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що генеральний директор Міжнародної агенції атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі сподівається на те, що Україна та Росія найближчим часом досягнуть перемир'я поблизу ЗАЕС, щоб фахівці змогли відремонтувати основну лінію електропередач 750 кВ "Дніпровська", яка живить станцію. Гроссі вважає, що ця домовленість вже близько, залишилися деталі стосовно того, коли та як довго буде перемир'я. Очільник МАГАТЕ нагадав, що Україна та Росія вже п'ять разів домовлялися про припинення вогню для ремонту ліній електропередач, що живлять ЗАЕС.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорить з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі питання мирної деокупації ЗАЕС. Зеленський пригадав, що в 2022 році Росія окупувала ЧАЕС й планувала там теракти різного характеру, але Україні вдалося відвоювати станцію та зупинити потенційний теракт. За словами Зеленського, росіяни окупували й Запорізьку АЕС, а також застосували важке озброєння проти атомних блоків та адміністративних будівель. На думку президента України, на ЗАЕС ризики можуть бути навіть більшими, ніж на ЧАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: