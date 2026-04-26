Стрілянина в США: нападник написав маніфест перед атакою, - CNN

Поліцію встигли попередити, що готується напад, але не зрозуміло, чи встигли попередити охорону готелю.

Ще до початку стрілянини на урочистому вечері за участі Трампа поліція отримала попередження, що готується відповідний напад. Про це пише CNN.

Як повідомили журналістам в Білому домі, нападник написав маніфест, у якому "чітко зазначалося, що він хоче атакувати посадовців адміністрації". Цей маніфест він надіслав своїм рідним, які, своєю чергою, передали його поліції. Зазначається, що брат нападника попередив поліцейських про загрозу за кілька хвилин до інциденту. Щоправда він звернувся не до поліції Вашингтона, де відбувався захід, а до поліцейського управління містечка Нью-Лондон в штаті Коннектикут.

Поліцейське управління Нью-Лондона відмовилося від коментарів, але заявило, що оприлюднить заяву пізніше.

Сестра підозрюваного вже після стрілянини заявила правоохоронцям, що її брат мав схильність робити радикальні заяви, а його риторика стосувалась плану "щось зробити". За її словами, брат регулярно відвідував тир для тренувань зі стрільби, був учасником групи під назвою "The Wide Awakes" ("Ті, хто повінстю прокинулися") та раніше брав участь у протестах проти Трампа.

За даними CNN, у тексті маніфесту підозрюваний називав себе "Доброзичливим федеральним вбивцею". Також в документі зазначалося, що його ціллю не є правоохоронці, лише чиновники адміністрації Трампа.

Стрілянина в США

Як писав УНІАН, під час урочистої вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтон до головної зали, де вже перебував Дональд Трамп з дружиною, віце-президент Джей Ді Венс, а також інші високопосадовці та числені гості, намагався прорватися озброєний чоловік.

Після короткої перестрілки нападника скрутили. Начебто ніхто не отримав поранень, хоча постріл нападника влучив у бронежилет одного з охоронців.

Нападником виявився 31-річний чоловік, який зупинився у цьому ж готелі. Його метою було вбити посадовців президентської адміністрації, хоча не ясно, кого саме.

Вас також можуть зацікавити новини: