Лавров заявив, що Євросоюз поки що не називає конкретних термінів вступу України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що обіцянки президента України Володимира Зеленського захистити Європу нібито "не скінчаться нічим хорошим", у тому числі й для ЄС. Його слова цитують росЗМІ.

"Зеленський відкрито каже, що ми будемо захищати всіх, у нас є для цього сила, досвід, найбільша армія в Європі. Але я не думаю, що це добре скінчиться", - сказав Лавров у розмові з пропагандистом Павлом Зарубіним.

За словами голови МЗС РФ, Зеленський переслідує лише власні інтереси, а саме – бажання вступити до Євросоюзу. Він додав, що сам блок поки не називає конкретних термінів вступу України.

Крім того, Лавров вкотре звинуватив Україну в "нацизмі". Як аргументи він навів те, що Україна "забороняє російську культуру в усіх її проявах, а також канонічну Православну Церкву".

У Росії заявляють, що не є загрозою для Європи

Нагадаємо, що нещодавно прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія – це "невід'ємна частина" Європи і не може бути для неї головною загрозою.

За словами Пєскова, архітектура європейської безпеки немислима без урахування інтересів і участі Москви.

