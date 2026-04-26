Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що обіцянки президента України Володимира Зеленського захистити Європу нібито "не скінчаться нічим хорошим", у тому числі й для ЄС. Його слова цитують росЗМІ.
"Зеленський відкрито каже, що ми будемо захищати всіх, у нас є для цього сила, досвід, найбільша армія в Європі. Але я не думаю, що це добре скінчиться", - сказав Лавров у розмові з пропагандистом Павлом Зарубіним.
За словами голови МЗС РФ, Зеленський переслідує лише власні інтереси, а саме – бажання вступити до Євросоюзу. Він додав, що сам блок поки не називає конкретних термінів вступу України.
Крім того, Лавров вкотре звинуватив Україну в "нацизмі". Як аргументи він навів те, що Україна "забороняє російську культуру в усіх її проявах, а також канонічну Православну Церкву".
У Росії заявляють, що не є загрозою для Європи
Нагадаємо, що нещодавно прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія – це "невід'ємна частина" Європи і не може бути для неї головною загрозою.
За словами Пєскова, архітектура європейської безпеки немислима без урахування інтересів і участі Москви.