'Це смішно, це божевілля': Трамп розповів про свої розмови з Путіним та Зеленським

Попри все, президент США упевнений, що війну в Україні вдасться завершити.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ненависть між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним заважає закінчити війну. Про це він сказав в інтерв'ю для Fox News.

"Ненависть між Путіним та Зеленським - це смішно, це божевілля. Ненависть – це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити", – зазначив Трамп.

Очільник Білого дому висловив упевненість, що війну в Україні вдасться завершити і вкотре нагадав, що "врегулював вісім воєн".

"Ми намагаємося щось зробити, але бойові дії тривають. Це дуже кровопролитна війна. Це дуже погано. Я врегулював вісім воєн, а цю вважав найлегшою. Але це станеться... Ми працюємо над ситуацією з Росією та Україною і сподіваємося, що нам це вдасться", - сказав президент США.

Також він повідомив про свої "хороші розмови" з Путіним і Зеленським:

"Не хочу цього розкривати, але я дійсно спілкуюся з Путіним, і я розмовляю із президентом Зеленським, і це хороші розмови".

Мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів із США і Росією в Азербайджані. При цьому він наголосив, що це можливо, "якщо Росія буде готова до дипломатії".

Також нещодавно він назвав країни, де можуть відбутися нові переговори про мир. За словами Зеленського, що Україна "готова до будь-якого формату у будь-який момент", мовляв, зустрічі можливі і в Туреччині, і на Близькому Сході, але не в Росії і Білорусі.

Тим часом The New York Times пише, що США відсторонилися від Києва, а в Європи нема чіткого плану досягнення миру. Водночас, як зазначають експерти, європейці дедалі більше розуміють, що між Україною та Росією існує фундаментальна несумісність інтересів та цілей, і єдиний розумний курс - продовжувати підтримувати Україну та не дозволяти Росії перемогти військовими чи політичними засобами.

Вас також можуть зацікавити новини: