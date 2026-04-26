В Італії напали на активістів з українськими прапорами

Напад здійснили місцеві ліві радикали.

В Римі група радикалів напала на політичних активістів, які несли українські прапори. Про це повідомляють італійські ЗМІ.

25 квітня в Італії відзначали День визволення – національне свято, присвячене перемозі над фашизмом і нацизмом у 1945 році. У цей день в Римі традиційно відбуваються антифашистські марші, участь у яких беруть різні ліві, антифашистські та профспілкові організації.

Як пише Corriere della Sera, група учасників із ліберально-демократичних рухів +Europa та Radicali Italiani вже традиційно прийшла на захід з прапорами України та Палестини. Вони пояснюють це тим, що хочуть підтримати "всі народи, які досі борються".

Ще до початку маршу, коли активісти лише збиралися, на них напали ще радикальніші ліві активісти з організації Cambiare Rotta. Нападники кричали "Ви – нацисти!", "Геть фашистів з маршу!" та вимагали прибрати українські прапори, вважаючи їх "провокацією" або пов’язуючи з "натівським фашизмом".

Повідомляється, що нападники виривали українські прапори, намагалися їх спалити, штовхалися та забризкали опонентів перцовим спреєм. Дісталося навіть поліцейським, які втрутилися, щоб розняти учасників. Зрештою лідеру прапороносців та деяким іншим особам знадобилася медична допомога. Поліція відкрила справу за фактом нападу.

Реакція України

На інцидент звернули увагу в українському посольстві в Італії. Акаунт дипмісії в соцмережі Х зауважив, що агресія проти людей з українськими прапорами є "абсолютно неприйнятною.

"Сьогодні український прапор є символом боротьби за свободу, незалежність, демократію та людське життя – проти жорстокої війни Росії, найбільшої війни з часів Другої світової війни. Насильство проти тих, хто протистоїть щоденним убивствам невинних людей, депортації дітей та спробам Росії знищити незалежну державу та її народ, викликає глибоке обурення та повне нерозуміння. Це не повинно повторитися", - йдеться у заяві.

Як писав УНІАН, раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася проти повернення російського газу в Італію. За її словами, економічний тиск на Росію є найсильнішою зброєю.

Також вона розкритикувала ідею Трампа запросити Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки" в Маямі.

