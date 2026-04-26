У ЄБРР розповіли, коли почнеться ремонт захисної арки ЧАЕС

Завершити відновлювальні роботи на Новому безпечному конфайнменті планується у 2030 році.

У Європейському банку реконструкції та розвитку розраховують розпочати процес відновлення пошкодженого російським дроном Нового безпечного конфайнменту (НБК) у 2028 році, а завершити у 2030 році. Про це на брифінгу по завершенню міжнародної чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Басо, передає кореспондент УНІАН.

За її словами, вже було виділено 30 мільйонів євро для того, щоб стабілізувати конструкцію.

"Повністю ми плануємо відновити його у 2030 році",- зазначила очільниця банку.

Зі свого боку, перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль проінформував, що 26 квітня була підписана угода про відкриття рахунку на відновлення НБК та його наповнення. За його словами, для відновлення та убезпечення конфайнменту потрібно щонайменше 500 мільйонів євро.

"Сьогодні ми маємо перші внески. Перші зобов’язання партнерів у розмірі 100 мільйонів. Попередньо також вдалося домовитися про 30 мільйонів євро", - зазначив перший віцепрем’єр.

Наслідки атаки РФ на ЧАЕС

Нагадаэмо, що 14 лютого 2025 року РФ атакувала дроном Новий безпечний конфайнмент над зруйнованим четвертим реактором Чорнобильської АЕС. ЄБРР працює над залученням 500 мільйонів євро на відновлення НБК.

Старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні в інтерв’ю УНІАН повідомив, що об’єкт "Укриття" під НБК може обвалитися в будь-який момент і його відновлення потрібно завершити до 2030 року.

Вас також можуть зацікавити новини: