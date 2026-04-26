СБУ уразила в Криму три російські військові кораблі та винищувач (фото)

Також уражено навчальний центр ЧФ РФ "Лукомка" та штаб радіотехнічної розвідки сил ППО.

Цієї ночі бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у м. Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" (АР Крим, ТОТ України), внаслідок чого уражено три військові кораблі, винищувач та інші важливі цілі.

Зокрема, внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено великий десантний корабель ВМФ РФ "Ямал"; великий десантний корабель ВМФ РФ "Фільченков"; та корабель-розвідник "Іван Хурс".

Крім того, завдано удару по літаку МіГ-31 на аеродромі "Бельбек".

Також цілями ударів СБУ стали навчальний центр ЧФ РФ "Лукомка"; штаб радіотехнічної розвідки сил ППО, РЛС МР-10М1 "Мис-М1" та техніко-експлуатаційна частина аеродрому "Бельбек".

Т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара наголосив, що кожна така операція має чітку логіку - методичного знищення ключових елементів військової інфраструктури ворога – флот, авіацію, розвідку та ППО.

"Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки Росія не припинить агресію проти нашої держави", - зазначив він.

В СБУ нагадали, що 18 квітня бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ провели операцію на ТОТ АР Крим, під час якої було уражено одразу три військові кораблі РФ.

Як повідомляв УНІАН, уніч з 18 на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішних ударів по двох великих десантних кораблях Росії в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ВДК проєкту 775 "Ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков". Кораблі належали до російського Чорноморського флоту і перебували у Севастопольській бухті.

Повідомлялося, що обидва кораблі внаслідок атаки виведені з ладу.

У розвідці зазначали, що ВДК проєкту 775 "Ямал" ― корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів та здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля ― понад 80 мільйонів доларів.

ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков" ― корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля ― понад 70 мільйонів доларів.

