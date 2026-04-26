Шмигаль розповів, як знизити ціни на дизель в Україні: цьому сприятиме 'Дружба'

Україна працюватиме над відновленням імпорту угорського дизеля.

Відновлення постачання дизельного пального з Угорщини в Україну може знизити його вартість в нашій державі. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Ukraine Energy Coordination Group заявив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Це допоможе нам отримувати додаткові об’єми. Можливо здешевити дизель як ресурс, який Україна буде отримувати завдяки трубопровідному транспорту", - зауважив міністр.

Він підкреслив, що відновленню постачань сприятиме перезапуск нафтопроводу "Дружба".

Відео дня

При цьому Шмигаль зазначив, що Міністерство енергетики не проводить перемовини про відновлення постачання дизелю з Угорщини.

"На рівні міністерств ми таких перемовин не ведемо. Можливо, така розмова є на рівні компаній. Вважаю, що труба, яка є між Угорщиною та Україною, звичайно, має використовуватися. Тим більше, що зараз є проблема на ринку пального. Пропрацюємо разом з компанією "Укртрансфнафта", компанією MOL це питання", - підкреслив міністр.

Ціни на дизель в Україні

Станом на п’ятницю, 26 квітня, середня ціна дизельного пального в Україні складала 88,10 грн/л. Тим часом Антимонопольний комітет дав українським АЗС 10 днів на формування справедливих цін на пальне.

Як зазначало видання Enkorr, що подальші зміни вартості пального в Україні будуть залежати від ситуації на зовнішній ринках. Якщо світові ціни будуть зменшуватися, то, відповідно, поступово знижуватимуться і ціни на АЗС.

