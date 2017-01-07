Під Авдіївкою відбулося бойове зіткнення, сили АТО відбили атаку - штаб

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Зазначається, що на Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по Водяному, а з мінометів – по Павлополю та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Павлополю, Мар’їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному.

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На Луганському терористи стріляли з мінометів різних калібрів по Троїцькому. З гранатометів та стрілецької зброї - по Новоолександрівці та Новозванівці.

На Донецькому напрямку зі 82 міліметрових мінометів та озброєння БМП окупанти обстрілювали Троїцьке. А з гранатометів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку та Луганське.

Також в районі Авдіївки відбулося бойове зіткнення. Напад відбито, бойовики відступили.