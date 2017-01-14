Бойовики обстріляли контрольний пост прикордонників "Мар’їнка"

Терористи обстріляли контрольний пост прикордонників «Мар’їнка» на Донеччині.

Читайте такожМіномети, гранатомети, артилерія: бойовики за добу 62 рази обстріляли українських військових

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, учора ввечері незаконні збройні формування майже годину вели вогонь по КП «Мар’їнка». Вогонь російські найманці відкрили майже о 20.00 зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів. Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного н.п. Олександрівка.

Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту «Мар’їнка» не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.