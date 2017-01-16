Порошенко окреслив нинішню ситуацію в зоні АТО і підвів сумні підсумки трирічного конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом сьогодні в Києві.

«Війна ця триває і сьогодні. Лише за останні три дні наших військових продовжували обстрілювати більш як 250 разів», - заявив Порошенко.

Також він зазначив, що під час сьогоднішніх переговорів із Джозефом Байденом вони розглянули питання агресії Росії проти України.

"В цьому році виповнюється три роки, як Росія розв’язала справжню війну проти нашої держави. Це війна, в якій вбито 10 тисяч українців, цивільних та військових», - наголосив Порошенко.

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Після цього Президент подякував Байдену за "поради та допомогу, які дуже важливі для України в часи агресії".

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, контрольовані Росією бойовики за минулу добу 60 разів обстріляли позиції сил АТО, один український військовий зазнав поранень.