Жебрівський оцінив готовність України до повної блокади "Л/ДНР" (відео)

Про це в інтерв'ю 112 Україна заявив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

"Хочу сказати, що як такої чіткої та жорсткої блокади так званих "ЛНР/ДНР" неможливо провести", - вважає він.

За словами Жебрівського, блокада - це коли в кільці, а на сьогодні кордон з Росією відкритий.

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"Фактично це буде блокада тільки з боку України. Що стосується торгівлі вугіллям, то тут потрібно знаходити замінники. Чи готові ми сьогодні відмовитися від вугілля? Поки що я не почув, що з ПАР або з інших держав ми можемо забезпечити", - наголосив глава Донецької ВГА.

Він заявив, що якщо ми готові перетерпіти, то це має бути жорстке рішення - заборонити перехід лінії розмежування, не повинно бути так званих КПВВ, не повинно бути черг по 5-10 тис. людей щодоби, які перетинають КПВВ.

"Якщо робити – то робити. Чи готові до цього всього? Думаю, що не готові на сьогодні", - підсумував Жебрівський.