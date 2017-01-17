Тука розповів, чому восени може початися звільнення Донбасу

Про це заявив Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, передає Апостроф.

"Останні півроку фінансування псевдоурядів в ОРДЛО продовжує скорочуватися з кожним місяцем. Про це, не приховуючи, на своїх інтернет-порталах пишуть й самі бойовики. Відповідно, такі скорочення будуть і надалі. Звичайно, буде соціальна нестабільність у регіоні, наростати невдоволення населення", - розповів він.

За деякими даними, які Туці передавали ще в жовтні, в окремих районах Луганської області вже до 75% людей, які є громадянами України й "борються" зі зброєю в руках проти української армії, готові добровільно скласти зброю. Однак вони бояться відповідальності за те, що накоїли.

"З цього можна зробити висновок, що восени 2017 року може початися звільнення Донбасу. За оцінками Генштабу, на це піде 3-4 місяці. Звичайно, багато чого буде залежати від Росії. У тому, що регулярні частини російської армії покинуть територію за наказом, сумнівів немає", - вважає Тука.

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Інша справа, продовжив заступник міністра, скільки знадобиться часу для того, щоб їх вивести з території України разом з озброєнням.

"За три роки вони нанесли на Донбас неймовірну кількість заліза. І я сумніваюся, що росіяни погодяться залишати його Україні. Або вони його будуть знищувати підривами, або, що найбільш ймовірно, будуть його евакуювати назад у Росію. Скільки знадобиться на це часу – не готовий зараз сказати", - зазначив він.

Але проблема, з якою зіткнеться Україна, продовжив Тука, буде набагато серйозніша і жорсткіша, набагато небезпечніша, ніж відновлення якихось зруйнованих заводів на Донбасі, зруйнованих шахт.

"Тому що відновити людський потенціал буде практично неможливо. Переважна частина інтелектуальної еліти, активного бізнесу, вже давно залишила цю територію. Неважливо, в якому напрямі, але вони її залишили. За опитуваннями, близько 75% переселенців вже не повернуться на звільнену територію. З кожним днем таких людей ставатиме тільки більше, а не менше. Показник соціального зрізу населення, яке буде проживати на звільнених територіях, буде дуже великою проблемою для України. З одного боку, це буде концентрація неймовірної кількості пенсіонерів, а з іншого боку – велика кількість деморалізованих людей", - переконаний він.