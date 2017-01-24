Протягом доби бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено одного військового – штаб
З початку доби окупанти 24 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції, один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.
«Загалом відбулося 24 обстріли. Одного нашого військового поранено», - зазначається в повідомленні.
Штаб інформує, що на Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку. По Широкиному вогонь неодноразово вели снайпери.
Читайте такожЕксперт закликав ввести правове визначення "група окупаційних військ РФ" для пояснення подій в Україні
На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.
На Донецькому – з 82 міліметрових мінометів – Авдіївку, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Луганське та Зайцеве.