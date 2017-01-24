Бойовики на Донбасі більше півсотні разів відкривали вогонь, двох українських військових поранено - штаб АТО

Окупанти обстрілювали позиції сил АТО на всіх напрямках з важкого озброєння. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському – з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці та Широкиному.

«З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське. По Новотроїцькому та Широкиному вогонь вели і снайпери», - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку – зі 122 міліметрової артилерії, мінометів 120 та 82 міліметра окупанти вели вогонь по Троїцькому. Також з мінометів різних калібрів по Новозванівці та Попасній.

«З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Кримському, Троїцькому, Новозванівці, Новоолександрівці, а також по Станиці Луганській, де мало б відбутися розведення сил», - зазначили у прес-центрі.

На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстріляли Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї –Авдіївку, Зайцеве та Опитне. По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському - БМП ворога.

Загалом за минулу добу зафіксовано 51 обстріл. Двох наших військових поранено.

Як повідомляв УНІАН раніше, незважаючи на відносне затишшя в зоні АТО, загроза повномасштабного російського вторгнення на територію України залишається досить високою. Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Росія продовжує нарощувати кількість військ на кордоні з Україною, й ці війська цілком можуть бути застосовані під час вторгнення.

"Наразі ми бачимо, що крім зони АТО, фактично на наших східних кордонах з'явилися дві нові армії, у рамках цих армій сформовані три нові дивізії", - написав Тимчук.