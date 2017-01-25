Окупанти на Донбасі 55 разів обстріляли позиції сил АТО, одного українського військового поранено - штаб

Російсько-окупаційні війська на Донбасі минулої доби 55 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Талаківку, Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку, Павлопіль. По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери.

«На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. З 82 міліметрових мінометів обстріляли Богуславське. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому – зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Невельське, з 82 міліметрових мінометів Авдіївку, з гранатометів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве, Кам’янку та Авдіївку.

Загалом, за минулу добу відбулося 55 обстрілів. Одного нашого військового поранено.

Як повідомляв УНІАН раніше, траса, яка веде до Горлівки, перебуває повністю під контролем українських військових.

Про це розповів військовослужбовець В'ячеслав Власенко, відомий за позивним "Філін", що на чолі 46-го окремого батальйону спецпризначення "Донбас-Україна" звільняв від терористів Новолуганське.

"І будь-які переміщення (на трасі - ред.) ми бачимо і тримаємо під контролем", - заявив він, додавши, що "якщо там буде йти бронетехніка, військова техніка, вона буде знищена". Крім того, зазначив військовий, на сьогодні ЗСУ вирівняли Світлодарську дугу, це вже "майже суцільна рівна лінія".