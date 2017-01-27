Екс-депутат Держдуми пояснив, чому Путін хоче "злити" Донбас

Колишній депутат Держдуми вважає, що Україна повинна перекупити на свій бік лідерів бойовиків Донбасу, передає Апостроф.

Він зазначає, що Росія не стане перекуповувати їх назад, оскільки їй це невигідно.

Читайте також"Ми поступово просуваємося вперед": у силах АТО дали свій прогноз щодо завершення війни на Донбасі

На думку Пономарьова, Росії не потрібні території Донбасу й вона хоче обміняти їх на скасування санкцій.

Російський політик зазначив, що стратегічний інтерес для Росії представляє півострів Крим, але це інша історія. На його думку, Україні спочатку необхідно врегулювати війну на Донбасі, а потім, посиливши свої позиції, повернутися до Криму.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у 2017 році постане завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а у подальшому – вже і Криму.