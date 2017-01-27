У Луганській ОДА розповіли подробиці про нові втрати сил АТО на Донбасі

Про це повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко.

Крім того, протягом минулої доби та після півночі вздовж лінії розмежування бойовики 21 раз порушували "режим тиші", використовуючи заборонені Мінськими домовленостями зброю.

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Зокрема, по позиціях українських військовослужбовців поблизу околиць міста Попасна, смт Новотошківське, сіл Новозванівка, Новоолександрівка та Троїцьке 19 разів застосовувалися 122-мм самохідні артилерійські установки, 120-мм і 82-мм міномети, протитанкові ракетні комплекси, протитанкові і автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У напрямку села Кримське Новоайдарського району російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь з 120-мм і 82-мм мінометів.

"Ще один наш захисник, який до останнього подиху був вірний присязі, віддав життя, боронячи Україну", – зазначив Клименко.

Як повідомляв прес-центр АТО, загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли. Двоє наших військовослужбовців загинуло.