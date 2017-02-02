В Авдіївці через вчорашні обстріли пошкоджено 52 будинки, поранено трьох осіб

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.

«Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно. Хоча було чути як на околицях, по позиціях наших військових лупили гради і важка артилерія. О 9:00 у ЗОШ №7Авдіївки розпочалось навчання. Сюди прийшли вчителі та учні з інших шкіл. Завдяки коксохіму, температура теплоносія в тепломережах міста становить 55 градусів. Це дає у помешканнях температуру близько 17 градусів тепла. Вода у місто подається. Каналізаційно-насосна станція працює», - повідомив він.

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Він додав, що військові підрозділи "CIMIC" разом з комунальниками міста допомагають відновлювати пошкоджені вчора російськими «Градами» будинки.

«Зранку виїжджав з комунальниками і військовими до старої Авдіївки. В результаті вчорашнього обстрілу там пошкоджено (пошкодження різного характеру) 52 будинки», - додав він.

Також начальник ГУ Національної поліції України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook повідомив, що будівлі були частково або повністю зруйновані. Також одна жінка померла, троє чоловіків поранені.

Як відомо, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки. 30 січня в результаті обстрілу були пошкоджені ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання міста, а також Авдіївського коксохіму і Донецької фільтрувальної станції.

Увечері 1 лютого голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про початок переговорів щодо оголошення режиму тиші на Донбасі на 2 лютого для проведення ремонтних робіт.