Бойовики п'ять разів штурмували позиції ЗСУ в Авдіївці (відео)

Тим часом налагоджується життя в самому місті – відновлено постачання води та обігрів осель мешканців, проблеми лишаються тільки з електрикою, йдеться в сюжеті ТСН.

Бойові дії точаться на промисловій зоні та в так званій старій Авдіївці – по тамтешньому приватному сектору сьогодні о 4:00 ранку ворог бив із мінометів і реактивних систем залпового вогню. Військові відбили кілька спроб окупантів повернути втрачені раніше позиції. Керівництво 72-ї бригади запевняє, що воїни добре на них закріпилися, тож усі спроби сепаратистів приречені на поразку.

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"Вже п'ять разів штурмували, але відбиваємося кожен раз. Зазнають вони втрат, бо що таке штурмувати і що таке захищатися. І що таке захищати свою землю", - пояснив заступник командира бригади Олександр Самарський.

Бійці додають, що ситуація загалом уже простіша, ніж була ще кілька днів тому. "Сьогодні більш спокійно, але все одно артилерія брала участь у цьому. 122-й калібр і 152-й калібр. Також зранку були РСЗВ "Град" - приблизно до пакета. Пробували штурмувати наші позиції, але знову безрезультатно, атаку ми відбили", - керівник розвідгрупи "Санта".

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2017 року російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи "Град" і танки.