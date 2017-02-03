Бойовики повідомили про одного загиблого і 10 поранених в Донецьку
В окупованому бойовиками "ДНР" Донецьку в результаті обстрілу загинув один мирний житель і 10 отримали поранення.
Про це повідомляє інформаційний ресурс терористів із посиланням на одного з ватажків бойовиків Едуарда Басуріна, передає ТСН.
Загибель чоловіка і поранення як мінімум двох жителів Донецька відбулися в Калінінському районі Донецька. Терористи звинуватили в обстрілі українських військових.
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Нагадаємо, увечері 2 лютого бойовики "ДНР" обстріляли з важкої артилерії пункт прийому гуманітарної допомоги на стадіоні в Авдіївці. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.
Мешканці Донецька в соцмережах повідомили про надзвичайно потужний вибух в районі Мотелю. Користувачі соцмереж пишуть, що це міг вибухнути склад боєприпасів бойовиків.