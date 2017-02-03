З Авдіївки евакуювали вже 200 осіб, серед них 95 дітей

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що у місті функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 8,1 тис. людей, забезпечено харчування трьома польовими кухнями. Температура повітря навколишнього середовища становить 7 градусів морозу.

Як відомо, російська сторона в Спільному центрі з контролю і координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі перебитої лінії електропередач біля Авдіївки.

За даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, і, зазнавши втрат, змушені були відступати. Російська сторона в СЦКК надавала гарантії припинення обстрілів Авдіївки 31 січня, 1 та 2 лютого, проте кожного разу вони були зірвані.

Під обстріл потрапляли і мирні жителі, і бригади ремонтників, які виїжджали на відновлення лінії електропередач, що живить місто.