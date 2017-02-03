Під час вчорашніх обстрілів Авдіївки загинули двоє людей, ще троє були поранені – Жебрівський

Патрулі продовжують обходити Авдіївку після нічного обстрілу. Про це голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив у своєму Facebook.

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"Щодо жертв обстрілу, станом на 08:00 інформація така: двоє загиблих: місцева мешканка та військовослужбовець ДСНС, троє поранених: офіцер ДСНС, іноземний фотокореспондент та місцева мешканка, яка отримала легке поранення в результаті попадання снаряду у п’ятиповерхівку та відмовилась від госпіталізації. Пораненим надається уся необхідна медична допомога", - написав Жебрівський.

Він додав, що після нічного обстрілу Авдіївки, у місті працюють патрулі поліції, вони з’ясувують можливі пошкодження та шукають поранених мешканців міста. Автопатрулі поліції також виїхали до старої Авдіївки. "Військові підрозділи CIMIC виїхали на допомогу мешканцям сіл Опитне, Водяне, Піски", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати.

Російська сторона в СЦКК надавала гарантії припинення обстрілів Авдіївки 31 січня, 1 та 2 лютого, проте щоразу вони були зірвані. Під обстріли потрапляли і мирні жителі, і бригади ремонтників, які виїжджали на відновленні лінії електропередач, що живить місто.