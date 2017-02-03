Розвідка повідомила про 50% рівень укомплектованості особового складу бойовиків "ДНР"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Командування російських окупаційних військ продовжує вживати заходів щодо поповнення особовим складом передових підрозділів 1 АК (Донецьк) ЗС РФ. Унаслідок бойових втрат та відсутності підготовлених ресурсів, укомплектованість особовим складом підрозділів 1 АК, які приймають участь у бойових діях на Донецькому напрямку, на сьогодні складає не більше 50%», – повідомляє розвідка.

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У той же час, на тимчасово окупованих територіях Луганської області розпочаті заходи з набору місцевих громадян для поповнення підрозділів 1 АК, які понесли втрати в ході бойових дій. Набрані особи без підготовки направляються до частин та підрозділів, що беруть участь у бойових діях на Авдіївському напрямку.

Розвідка також повідомляє, що вчора самопроголошений голова так званої «ДНР» Олександр Захарченко віддав розпорядження відправити на лінію зіткнення особовий склад зі складу підрозділу особистої охорони.

Також українська розвідка інформує, що в 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ у зв’язку з неукомплектованістю особовим складом на військову службу приймають осіб, які раніше були звільнені за грубі порушення військової дисципліни, у тому числі невиконання наказів, крадіжки та пияцтво.

«На виконання наказу т.зв. «командувача Козачої Національної гвардії РФ» М.Козіцина (керівника російської козачої організації «Всевелике Військо Донське») від 30 січня у Ростовській області РФ оголошено додатковий набір із метою доукомплектування 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ», – повідомляє розвідка.

На території Ставропольського краю РФ отамани місцевих козацьких організацій розпочали активну роботу серед підконтрольного їм особового складу щодо збору для направлення в зону збройного конфлікту на Сході України для посилення передових підрозділів 1 АК ЗС РФ. Водночас, переважна більшість представників вказаної соціальної групи (близько 90 %) відмовляються від участі в бойових діях.