Російська армія на сьогодні є найганебнішою в світі - нардеп

Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявив Перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук, який разом з колегами по фракції привіз до Авдіївки гуманітарну допомогу від "Народного фронту".

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«Станом на зараз Авдіївка оговтується від нічних обстрілів з боку Донецька, які проводили російські окупаційні війська. Дуже багато вибитих вікон, зруйновані будівлі. Однак ДСНС працює, пошкоджені газогони зараз ремонтують, люди на вулиці наводять порядок, наші добровольці та військові тримають ситуацію під контролем», - повідомив Тетерук телефоном із Авдіївки.

Народний депутат заявив, що по периметру міста йдуть стрільби, в самому місті поки тихо: працює ОБСЄ, волонтери розводять гуманітарну допомогу для мешканців та військових.

«Ми привезли гуманітарний вантаж від «Народного фронту» у медичні пункти і бачимо, що всі роблять усе, аби полегшити роботу служб у цьому місті. Зараз усі намагаються зробити все, аби місто жило в нормальних умовах: наші військові тримають оборону і не дають сунутись окупаційним військам, ДСНС усюди, де треба допомагає, наші ремонтники лагодять лінії електропередач і газогони, ремонтують будівлі, в які влучили снаряди. Медичні працівники надають допомогу тим, хто має погіршений стан здоров’я або поранення», - розповів парламентар.

Андрій Тетерук також наголосив, що наразі волонтерської допомоги для Авдіївки вистачає.

«Ми привезли більше тисячі шерстяних ковдр, привезли «зігрівайки», електорогенератори для водоканалу, аби не припинилась система водопостачання. Нашим хлопцям на передовій ми привезли бензопили і дизельний генератор», - підкреслив народний депутат.

Тетерук повідомив, що загалом "Народний фронт" передав чотири з половиною тони гуманітарної допомоги.

Він також зауважив, що тактика російської армії є дуже підступною, яка не лише ховає знаки розпізнавання, а й прикривається цивільними мешканцями Донецька, обстрілюючи наші Збройні Сили і мирних жителів в Авдіївці.

«Російська армія на сьогодні є найганебнішою армією світу, яка бере в заручники мирне населення і обстрілює цивільні міста», - резюмував Тетерук.