Радбез ООН збирається для розгляду ситуації в Авдіївці - Порошенко

Сьогодні, 2 лютого, Рада Безпеки ООН розгляне ситуацію біля Авдіївки.

«Про це повідомляє президент Петро Порошенко у Facebook.

"Дипломати отримали від мене чіткі інструкції. Країна-агресор, яка, на жаль, є постійним членом РБ, має ще раз відчути солідарність світу з Україною», - написав Порошенко.

У той же час Порошенко заявив, що саме РФ ставить Авдіївку на межу гумкатастрофи.

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«На межу гуманітарної катастрофи Авдіївку ставить Москва - жорстоко та антигуманно. Вона ж систематично порушує Мінські домовленості, і колективними зусиллями має бути примушена до їх виконання», - написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого Україна почала своє головування в Раді Безпеки ООН. Посаду голови РБ ООН обійме постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

Як заявляв раніше Єльченко в інтерв'ю журналістам, серед цих питань, зокрема, захист об'єктів критичної інфраструктури та врегулювання конфліктів у Європі, участь у яких візьмуть представники ЄС, ОБСЄ, МАГАТЕ й інших міжнародних організацій.